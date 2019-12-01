Querétaro celebrará los 300 años del Acueducto con un gran espectáculo cultural

Querétaro, Querétaro, 8 de abril del 2026.- El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, anunció la realización de un evento artístico y cultural para conmemorar los 300 años del inicio de la construcción del Acueducto de los Arcos, símbolo histórico y patrimonial de la ciudad.

Adelantó que la celebración será el sábado 25 de abril a las 22:00 horas, sobre la Avenida de los Arcos, donde se instalarán cinco escenarios con espectáculos de luces y sonido.

“El objetivo es ofrecer a las familias queretanas un espacio de convivencia segura y festiva, al tiempo que se impulsa la derrama económica para el comercio local”.

Recordó que la construcción del Acueducto comenzó en 1726, bajo el impulso del marqués de la Villa del Villar del Águila, y fue considerada en su época la obra hidráulica más importante de la Nueva España.

“Tenemos que dimensionar el tesoro histórico que representa nuestro acueducto, orgullo de Querétaro y carta de presentación ante México y el mundo”.

“El evento busca reforzar la identidad cultural de la ciudad y, como en otras actividades impulsadas por la administración municipal, generar beneficios económicos para las familias queretanas. Será un espectáculo muy bonito, pensado para que los ciudadanos lo disfruten con hijos, nietos, amigos o pareja, en un ambiente de seguridad y alegría”.

“Con este anuncio, Querétaro se prepara para vivir una noche histórica que unirá tradición, cultura y turismo en torno a uno de sus monumentos más emblemáticos”.

Sobre el programa de la celebración por el 300 aniversario de la construcción del Acueducto de los Arcos, Daniel Slagado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, detalló que el evento iniciará a las 18:00 horas en la Calzada de los Arcos, con cinco escenarios activos de manera simultánea, ofreciendo una amplia variedad de propuestas artísticas y musicales.

“En uno de los escenarios estará el Ballet Folklórico del municipio, la cantautora Gabriela Bernal, Gerardo Urquiza con música mexicana y el grupo queretano Antología; el escenario 2 se usará para bailar con Los Megas, Las Brujas de Sichu, Luigi Marina y la Orquesta 5 Estrellas; en el escenario tres habrá trovadores de renombre y el grupo de rock Materia Dispuesta; en el escenario cuatro habrá DJs de talla nacional como Mr. Pig, Shanty Bros, DJ Power y Raciel Vidal y finalmente en el escenario habrá propuestas alternas de trova y rock, cerrando con la voz gemela del Divo de Juárez”.

La “cereza del pastel”, dijo, será el espectáculo de luces y música a las 22:00 horas, preparado como una sorpresa para los asistentes. Las actividades concluirán a las 23:00 horas y la entrada será libre para toda la familia.