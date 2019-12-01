Querétaro alista la octava edición del Festival Internacional "Mi Voz y un Bolero"

Querétaro, México, 7 de julio de 2026.- La secretaria de Cultura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, dio a conocer que se realizará la octava edición del Festival Internacional “Mi Voz y un Bolero”, con lo cual se resaltará a los grandes exponentes de este género musical que nació en Cuba y se consolidó en México.

Detalló que el festival se realizará los días 27 de julio, y 13, 26 y 27 de agosto, en la capital queretana, en distintas sedes y con diferentes expresiones artísticas.

“El bolero forma parte de nuestra historia; sus canciones han acompañado generaciones enteras y siguen encontrando un lugar en el presente porque hablan de emociones que todos compartimos; preservar el bolero significa mantener viva una expresión artística que sigue emocionando, reuniendo personas y creando identidad”, dijo.

Destacó que en 2023 México y Cuba lograron que el género del bolero fuera inscrito por la UNESCO, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que dijo, eleva la importancia de mantener viva una expresión artística que sigue emocionando, reuniendo personas y creando identidad.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Ecus Ludarte, José Luis Aguilar Luna, añadió que el festival tiene como propósito acercar este género musical a las nuevas generaciones a través de distintas miradas.

Mencionó que el evento inaugural será el 27 de julio, en el Centro Cultural Casa del Faldón, con la exposición “Aroma de Mujer”; el 13 de agosto se llevará a cabo el conversatorio “Historia del Bolero en México”, en la Delegación del Centro Histórico; el 26 de agosto tendrá lugar la presentación musical “Bolero con Aroma de Mujer”, nuevamente en la Casa del Faldón, y concluirá el 27 de agosto con un concierto en el Teatro de la Ciudad, con la participación de Los Panchos, Los Santos y la Orquesta “Somos Bolero”.

En su participación, el director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura , Arturo Mora Campos aseguró que el festival se ha consolidado en Querétaro, motivo por el cual se tendrán actividades durante un mes, desde el 27 de julio hasta el 27 de agosto.

“El festival se ha consolidado año con año, por eso tendremos todo un mes con exposiciones y conciertos (…), esto es posible al trabajo que realizan durante todo un año para que el proyecto se realice”