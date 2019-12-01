Publica SECULT convocatoria del Diplomado de Mediación Lectora 2026

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- La Secretaría de Cultura del estado publicó la convocatoria del Diplomado en Mediación Lectora Querétaro 2026, dirigido a promotores de lectura, bibliotecarios, docentes, gestores culturales y al público en general interesado en aprender y desarrollar actividades voluntarias de fomento a la lectura por placer en su comunidad.

Se trata de un diplomado virtual impartido por el Fondo de Cultura Económica, con validez oficial por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), con una duración de un año, que tiene por objetivo formar a personas voluntarias en la mediación lectora para crear Salas de Lectura, con herramientas críticas y creativas para la generación de comunidades lectoras e integrarse al Programa Nacional Salas de Lectura.

El Programa Nacional Salas de Lectura busca contribuir en la cultura comunitaria con la creación de espacios de inclusión, diálogo y reflexión en torno a la lectura libre y por placer, de manera gratuita y accesible a la población, donde leer se convierta un acto de libertad, un momento para compartir textos, libros y narraciones con la comunidad, impulsando la concepción y construcción de acciones comunitarias solidarias y revitalizadoras del tejido social en México.

El Diplomado de Mediación Lectora se impartirá en modalidad virtual, de abril a diciembre de 2026, y estará integrado por cinco módulos (sesión propedéutica y cuatro módulos de formación específica) impartidos vía Zoom, en sesiones de dos horas de duración.

Cada módulo tendrá una duración de cuatro semanas, en las cuales un capacitador asignado compartirá reflexiones, estrategias y saberes en torno al fomento a la lectura gozosa y comunitaria; pueden participar personas mayores de 18 años residentes en el estado de Querétaro.

El diplomado permite a las y los participantes desarrollar un alto sentido humano, social y comunitario para su labor voluntaria como personas mediadoras de salas de lectura. La convocatoria puede consultarse en la página de la Secretaría de Cultura del estado y para mayores informes está disponible la dirección de correo electrónico antoniocastillodeasc@gmail.com