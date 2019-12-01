Presentan cartelera del “Festival City 2026” que se realizará en Corregidora, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 20:49:27

Corregidora, Querétaro, a 14 de noviembre de 2025.- El Festival City 2026 confirmó su cartel completo para la quinta edición del evento, que nuevamente se llevará a cabo en el Lienzo Charro Hermanos Ramírez, el próximo 11 de abril del 2026.

La organización presentó una alineación que refuerza el crecimiento del festival y su consolidación como uno de los encuentros musicales más importantes de la región.

Para esta edición destacan The Hives y Molotov como actos principales, aunque el resto de las agrupaciones mantiene un nivel similar y proyecta un espectáculo de alta convocatoria.

La programación también incluye a División Minúscula, Bomba Estéreo, Wolfmother, Cuarteto de Nos, Little Jesus, Kinky, Motel y Rubytates, lo que anticipa una jornada musical que atraerá a público de distintos estados.

Durante sus cinco años, el evento ha construido una base sólida de asistentes que año con año disfrutar de su propuesta musical, lo que ha permitido posicionarlo como una de las ofertas de entretenimiento más relevantes en la zona del Bajío.

La venta general iniciará el martes 18 de noviembre a las 11:00 horas a través de Boletia y taquillas autorizadas.