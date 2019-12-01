Presenta SeCultura Morelia Carnaval del Torito de Petate 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:28:59

Morelia, Michoacán; 15 de enero de 2026.- El Carnaval del Torito de Petate, una de las tradiciones más emblemáticas y distintivas de Morelia a nivel nacional, regresa con toda su fuerza el sábado 14 de febrero de 2026 anunció la secretaria de cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz.

Fátima Chávez aseguró que este año tendrá un valor agregado muy importante: se realizará un documental que promocionará, dignificará y dará a conocer los orígenes de esta tradición, contribuyendo a la construcción de paz en nuestra sociedad.

El desfile de Carnaval se realizará el sábado 14 de febrero de 2026, a las 11:00 horas con un recorrido desde la Fuente de las Tarascas hasta la Catedral, por la Avenida Madero. ¡La ciudad entera estará de fiesta!

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, anunció un amplio dispositivo de seguridad para las aproximadamente 50 mil personas que se esperan. Más de 200 agentes se desplegarán en Avenida Madero por lo que aseguró que se espera un saldo blanco garantizado.

En este año se espera superar los más de 100 toritos participantes del 2025, la convocatoria está abierta para que colonias, barrios, familias y que agrupaciones inscriban su torito de petate, los primeros 50 toritos registrados recibirán un apoyo económico de 2 mil pesos cada uno.

La directora de Promoción y Coordinación Interinstitucional de SeCultura Morelia, Perla Cabrera Rojas informó que para la inscripción se requiere: INE (identificación oficial); CURP; Comprobante de domicilio; Datos de la agrupación: nombre del torito y de los integrantes. El periodo de inscripciones será del lunes 19 de enero al viernes 30 de enero de 2026 en la Secretaría de Cultura de Morelia.

Asimismo, el artesano, Isaías Franciscos Rojas Becerra expresó que su dedicación y pasión a crear toritos de petate tiene la finalidad de transmitir alegría y preservar esta herencia para las nuevas generaciones, especialmente para los niños y jóvenes.

El Carnaval del Torito de Petate une colonias, diferentes sectores de la sociedad, familias y cada vez más jóvenes. Además, atrae turismo y enaltece la identidad moreliana por lo que el Gobierno Municipal invita a registrarse, asistir y disfrutar.