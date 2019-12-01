Presenta SeCultura Morelia Antología de mujeres escritoras en la IV Fillm

Presenta SeCultura Morelia Antología de mujeres escritoras en la IV Fillm
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 10:21:06
Morelia, Michoacán; a 03 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), realizó la presentación editorial de la antología “Monstruas, brujas y feministas”, una recopilación de escritos realizados por mujeres, en el marco de las actividades de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia.

Esta publicación fue impulsada por la Secretaría de Cultura de Morelia, y es resultado de la convocatoria emitida en 2024, durante el Festival de Arte para Todxs, organizado por la organización civil Contenedor de Arte, en coordinación con Sonámbula, El Traspatio y la consultoría Huella Digital. 

Durante la presentación editorial, la Secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que las mujeres que promovieron esta iniciativa, trabajaron desde sus respectivas trincheras, para consolidar este proyecto.

En ese sentido, Chávez Alcaraz destacó que la intención del Gobierno de Morelia, a través de SeCultura, es “dar voz a las mujeres, además de seguir promoviendo la participación ciudadana y fomentar la creatividad entre la comunidad artística”. 

“Monstruas, brujas y feministas”, es una colección de 66 textos realizados por autoras, algunas con trayectorias y otras con carreras emergentes, pero todas con el gusto por la escritura.

En los textos se encuentran narraciones en las que las que se simbolizan a las mujeres que han sido catalogadas como "anormales" o "peligrosas" por no ajustarse a los roles tradicionales de género; brujas, que representan a las mujeres poderosas, sabias y la fuerza femenina que la sociedad ha temido y castigado; así como las feministas que engloban la lucha por desmantelar las estructuras del patriarcado. 

SeCultura de Morelia invita a seguir participando en las actividades que forman parte de la IV Fillm, la cual concluye el próximo 05 de octubre. El programa completo puede consultarse en cultura.morelia.gob.mx.

