Presenta SeCultura colección de plaquettes Emergentes Vol. II Poesía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 13:45:05

Morelia, Michoacán; 02 de octubre de 2026.- El Gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) presentó la colección de plaquettes Emergentes Vol. II Poesía, en el marco de la 5.ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm).

Las plaquettes son el resultado del trabajo realizado durante el seminario de escritura creativa Emergentes Vol. II Poesía, en el que durante tres meses, 16 personas trabajaron sus textos de la mano de autores consolidados como Armando Salgado, Victoria Equihua y Cristina Bello.

En el marco de la presentación editorial realizada en el Foro Marrakech de la Fillm, las y los autores coincidieron en la importancia de seguir impulsando este tipo de actividades que acercan a las y los creadores a consolidar sus publicaciones.

En ese sentido, Karen Mora Mora, directora de Educación y Fomento a la Lectura, en representación de la Secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, señaló que, a través de Emergentes, el Gobierno de Morelia acompaña a quienes comienzan su camino creativo y contribuye a que la ciudad siga siendo “un lugar donde las palabras encuentran lectores y nuevas voces encuentran un lugar para crecer".

A su vez, Natalí Robles, una de las autoras, señaló que “la poesía nace en soledad, pero se construye en colectivo”, por lo que el hecho de trabajar sus textos acompañada por sus compañeros, sin duda, enriquece el trabajo realizado.

Cada una de las plaquettes refleja la diversidad de estilos, miradas y propuestas que actualmente enriquecen la escena literaria de Morelia, consolidando este proyecto como un espacio de formación, creación y difusión para las nuevas generaciones de escritoras y escritores.

Emergentes Vol. II Poesía da continuidad a la primera edición del proyecto, realizada en 2025, cuando 13 narradoras y narradores publicaron sus primeras plaquettes durante la cuarta Fillm.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el impulso al talento local y con la generación de espacios que fortalecen la creación artística y el acceso a la cultura.