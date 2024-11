Presenta Mauricio Kuri el Clúster de Industrias Creativas de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2024.- Querétaro se reafirma como un estado que apuesta por la innovación, la creatividad y el desarrollo económico sustentable, destacó el gobernador, Mauricio Kuri González, al presentar el “Clúster de Industrias Creativas de Querétaro”, un proyecto que refleja el compromiso por fortalecer y expandir la economía naranja, un sector que impulsa el progreso de las sociedades modernas.

Durante el ejercicio “Contigo Informamos”, en compañía de la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Paola López Birlain, el mandatario estatal resaltó que además de ser un espacio para la cultura y las artes, el clúster es un ecosistema diseñado para promover la co-creación y el crecimiento de las industrias creativas.

“Siempre lo he dicho, que todos los seres que existen en este mundo, los que siguen existiendo, no son los más fuertes, no son los más inteligentes, son los que tienen la capacidad de adaptarse al cambio; y hay cambios, y aquí lo único que podemos decir es que en esta competencia tan grande que hay, a lo único que deben tener miedo es a la competencia, y nosotros podemos darles las herramientas a cada quien para que puedan salir adelante, pero cada quien tiene que darle sus espíritus, sus aspiraciones, para que les vaya bien”, afirmó.

Desde el Querétaro Centro de Congresos, Kuri González hizo un llamado a la comunidad creativa: jóvenes, artistas, y a los visionarios a aprovechar el clúster, con el cual, dijo, se transformará la creatividad en prosperidad, generando oportunidades que trasciendan las fronteras del estado.

La titular de Cultura, Ana Paola López Birlain, señaló que el clúster es una estrategia en la que también participa la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y que tiene como objetivo impulsar y acelerar los ecosistemas creativos de las industrias culturales y artísticas de Querétaro. De igual manera, explicó que se trata de un modelo de desarrollo para el diseño de proyectos colaborativos, el fomento de la innovación sostenible, la profesionalización, vinculación y acceso a mercados internacionales.

“Los clústeres, como ustedes bien saben, son asociaciones que están contempladas en el marco legal de nuestro estado, que fungen como plataformas de colaboración entre el sector público y el sector privado, para que se puedan diseñar e implementar políticas, programas y acciones que favorezcan a los sectores estratégicos”, apuntó.

Mencionó que en el Clúster de Industrias Creativas cada actor tendrá la oportunidad de compartir conocimientos, recursos y oportunidades para potenciar sus proyectos y fortalecer al sector creativo. De esta manera, expresó López Birlain, se impulsará a la economía, a la innovación y se generará cohesión social.

“Con la creatividad vamos a fortalecer nuestra identidad cultural y nuestro sentido de pertenencia y vamos a lograr tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas, ya que con esto vamos a poder abrir oportunidades y posibilidades principalmente para los jóvenes, para las mujeres y para las comunidades indígenas. Este es uno de los sectores con mayor capacidad para generar empleo”, subrayó.

Agregó que el clúster tiene un plan estratégico que se desarrollará en cinco fases: crear, co-crear, escalar, internacionalizar y consolidar. Esto aumentará la productividad y la innovación, facilitando la formación de nuevos negocios.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a nivel mundial, la industria creativa aporta 2.25 billones de dólares anuales y representa el tres por ciento del PIB global, empleando a más de 30 millones de personas; además, en México contribuye con el tres por ciento del PIB, generando más de 1.2 millones de empleos.

En Querétaro, el 3.5 por ciento del PIB la generan las industrias naranjas, y el estado se ha posicionado como uno de los cinco principales centros de animación en México, atrayendo a empresas y a más de 17 mil 500 personas, lo que representa el 4.3 por ciento de los empleos en el estado.