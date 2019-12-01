Presenta López Birlain el programa Ahí viene la Navidad en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, presentó la programación “Ahí viene la Navidad”, integrada por una serie de actividades acordes a la época que reflejan lo mejor de las tradiciones y del espíritu comunitario de la entidad, además de fortalecer la colaboración entre instituciones, comerciantes, artesanos y mujeres emprendedoras.

En rueda de prensa, destacó que el objetivo de la SECULT es coadyuvar a que la temporada navideña se traduzca en un impulso real para la economía local, que fortalezca el tejido social y que ofrezca una celebración accesible y cercana para las familias queretanas.

Comentó que del 21 al 23 de noviembre se llevará a cabo, en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), el Mercadito Navideño, organizado por la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios (FECOPSE), con la participación de más de 70 comerciantes, quienes ofrecen artículos como nacimientos, portales, nochebuenas, piñatas, luces, esferas, árboles, coronas, listones, adornos y gastronomía para toda la familia.

Asimismo, el próximo sábado se desarrollará el mercadito navideño “Mi Pueblo” (Ma Hnini), con el municipio de Tequisquiapan como invitado especial, en el que, además de la venta de artesanías, habrá un programa artístico con tríos huastecos, música de cámara, dueto de piano y violín, y propuestas locales que pondrán en alto la identidad de esa demarcación.

De igual forma, el domingo 23, también en el CEART, se desarrollará el bazar de mujeres emprendedoras “Somos Grandes”, en el que 20 participantes ofrecerán productos locales, diseño, gastronomía y proyectos creativos, en un espacio cuyo objetivo es impulsar el talento, la autonomía económica y las redes de colaboración entre mujeres.

López Birlain agregó que el sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la versión navideña del bazar artesanal ArTai, con más de 130 expositores como artesanos, productores, anticuarios y artistas; además de que, a las 19:00 horas, se iluminará el Árbol de Navidad en la Asequía Madre, momento que ya es una tradición para las familias queretanas.

De la misma forma la funcionaria agradeció a la FECOPSE, a la Unión de Tianguis Navideños y Festividades, al Patronato de las Fiestas del Estado, a la Secretaría de Turismo de la entidad y a las direcciones de cultura municipales que se suman cada año con compromiso y trabajo cercano para mantener viva la identidad que comparten las y los queretanos.