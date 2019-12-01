Presenta López Birlain el mercadillo Pop Up! Merch and Arte

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de acercar a la ciudadanía el arte a través de objetos, piezas y mercancía creadas por artistas, además de abrir nuevos caminos para que las y los creadores consoliden modelos de sustentabilidad económica, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, presentó el Pop Up! Merch and Arte, que tendrá lugar en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART) los días 13 y 14 de diciembre.

En rueda de prensa señaló que habrá obra en pequeño formato, joyería, cerámica utilitaria, accesorios, juguetes artísticos, tazas intervenidas, playeras, stickers y muchas otras piezas, con la participación de 45 artistas con perfiles tan diversos como enriquecedores, desde trayectorias consolidadas, hasta propuestas emergentes.

Agregó que esta emisión del Pop Up!, que forma parte del programa Arte para llevar, no llega sola, pues estará acompañada de una programación artística que busca crear ecosistemas de convivencia, consumo responsable y socialización del arte, con conciertos, recitales, teatro, danza, propuestas gastronómicas y actividades para diversos públicos.

“Todo esto fortalece las cadenas productivas del arte y la cultura, que son indispensables para el desarrollo creativo del estado, pues el programa Arte para Llevar parte de una visión muy clara de nuestras políticas culturales: queremos un ecosistema donde la ciudadanía tenga acceso al arte, pueda poseerlo, disfrutarlo y valorarlo, y donde las y los artistas encuentren espacios reales para generar recursos, mostrar su trabajo y conectar con nuevos públicos”, expresó.

López Birlain aseguró que en la SECULT se cree firmemente en el poder del arte, un poder que genera identidad, comunidad y bienestar, y también en la responsabilidad de construir las condiciones para que quienes lo producen tengan oportunidades de crecimiento, profesionalización y reconocimiento.

Por ello, abundó, el Pop Up! es un puente entre quienes crean y quienes desean acercarse al arte, un espacio donde la creatividad se encuentra con la sostenibilidad y un ejemplo de cómo la cultura también genera economía, redes y futuro.

En su momento, la encargada del CEART, Mónica Arandia Mondragón, comentó que como parte de la programación artística se presentará un recital de “El Cascanueces”, el concierto “Navidad Lírica”, la función de teatro “Tenía que ser Santa”, la pastorela “El Portento de Belén”, el concierto “Cinco Alientos para Noche Buena” y el concierto “Blue Witches”.

A la conferencia asistieron también el encargado del Centro de Arte Emergente de la SECULT, Santiago Diez, y la artista joyera Sara Elizondo. El Pop Up! abrirá el sábado 13 de 11:00 a 21:00 horas, y el domingo 14 de 11:00 a 20:00 horas; el CEART se ubica en el número 89 de la calle José María Arteaga, en el Centro Histórico de la capital queretana.