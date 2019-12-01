Presenta IMSS Querétaro obra teatral “Obsérvame” en Teatro del Seguro Social

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 3 de octubre de 2025.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro invita a la población a asistir a la obra teatral “Obsérvame”, la cual se presentará en el Teatro del Seguro Social el viernes 3 de octubre a las 20:00 horas; sábado 4, a las 19:00 horas; y domingo 5, a las 18:00 horas. La entrada será gratuita.



La puesta en escena es una obra original que describe los prejuicios y las experiencias que viven las personas con discapacidad, es un espacio para amplificar su voz, esta producción fue escrita con base en las experiencias que los actores viven cotidianamente.



El director general de Seres Arte Inclusivo, Paul Blanco, explicó que la puesta en escena muestra el viaje de un protagonista con discapacidad que enfrenta las expectativas sociales, las limitaciones y los prejuicios impuestos.



En escena participarán 19 actores con discapacidad intelectual, motriz, visual, psicosocial y auditiva, quienes convivirán y crearán arte de manera simultánea. La propuesta busca eliminar barreras en el aprendizaje, la participación y la integración de las personas con discapacidad en los ámbitos laborales, escolares y recreativos.



Blanco destacó que eligieron el Teatro del IMSS Querétaro porque “ya existe una semilla de arte inclusivo impulsada por las instituciones para que esta comunidad tenga acceso al escenario”.



La obra forma parte de la convocatoria Escenarios IMSS-Cultura, que busca reactivar los teatros del Instituto y abrir espacios a compañías independientes.



Con este programa, el Seguro Social reafirmó su compromiso de fomentar la salud integral mediante el bienestar físico, mental y social, al impulsar proyectos escénicos y artísticos en beneficio de la población.