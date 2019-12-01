Prepara municipio de Corregidora actividades para Día de Muertos

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 16:23:24
Corregidora, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala dio a conocer que están preparados para dar inicio al festival “Huesos y Tradiciones”, donde se tendrán actividades culturales, artísticas y de entretenimiento en distintos puntos de la demarcación con motivo de las celebraciones por “Día de muertos”.

Mencionó que con este festival se busca exaltar las tradiciones mexicanas y ofrecer espacios de convivencia para toda la familia, por lo que la presentación oficial se realizará en próximos días.

“Vamos a tener actividades en distintos puntos del municipio para toda la familia, para que puedan disfrutar, para seguir reafirmando las tradiciones mexicanas del Día de Muertos”, dijo.

Cabe señalar que las actividades se desarrollarán desde los últimos días de octubre hasta el 3 de noviembre, con eventos en el Gran Cué, la plaza principal de El Pueblito y otras zonas del municipio, a fin de descentralizar las actividades culturales y acercarlas a más comunidades.

OPERATIVO EN PANTEONES 

De igual manera, destacó que los dos panteones municipales también están listos para recibir a las familias de los difuntos, por lo que esperan una afluencia superior a los 20 mil asistentes, motivo por el cual también se contempla un operativo conjunto en materia de seguridad, movilidad, protección civil e inspección

“El año pasado en los dos panteones tuvimos alrededor de 20 mil visitantes en los dos días, este año esperamos una afluencia similar, un poco mayor; estamos ya nada más ajustando ahí temas de movilidad para poder llevar a cabo los dos días con la apertura y los horarios adecuados sin que esto genere un tema de vialidad para el resto de los ciudadanos”.

