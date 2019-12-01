Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 16:45:27

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- Por primera vez, Querétaro será sede del Encuentro Nacional de Teatro, un evento que reunirá a la comunidad artística del país y que representa una oportunidad histórica para el estado, informó Ana Paola López Birlain, titular de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado.

Destacó que este encuentro permitirá intercambiar prácticas, visibilizar el trabajo que se realiza en la entidad y abrir espacios para que artistas queretanos puedan presentarse en escenarios de todo México.

“Querétaro es reconocido por la cantidad de teatros independientes y por la formación de estudiantes en artes escénicas; debemos integrar y potencializar este ecosistema para que siga siendo referente nacional e internacional”.

Adelantó que se prevé que el evento se realice en noviembre de 2026, con la participación de alrededor de 500 personas provenientes de distintas compañías y agrupaciones teatrales del país.

Al igual que el Festival de la Huasteca, detalló, que se desarrolló durante todo un año con actividades y muestras, el Encuentro Nacional de Teatro busca extenderse más allá de una sola semana, con intercambios y vinculaciones permanentes.

Recordó que la comunidad teatral considera a Querétaro como el segundo corredor teatral más importante de México, lo que implica una responsabilidad para ampliar y profesionalizar la oferta cultural. “No basta con tener espacios en Querétaro; queremos que nuestros artistas representen al estado en el mundo a través de estas vinculaciones.

En cuanto a infraestructura, la secretaria subrayó que la elección de Querétaro como sede responde a la amplia red de teatros independientes, el respaldo gubernamental y la actividad constante de una comunidad teatral activa y profesional. “Nos reconocieron todas las cualidades necesarias para albergar este encuentro”.