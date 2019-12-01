Pierde la vida la periodista, guionista y escritora argentina Mónica Maristain

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 23:02:32

Guadalajara, Jalisco, a 16 de diciembre de 2025.- Este martes, se confirmó el fallecimiento de la periodista, guionista y escritora argentina Mónica Maristain, aunque no se precisaron más detalles sobre el deceso.

A través de sus redes sociales, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se dio a conocer la noticia.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mónica Maristain, editora, escritora, periodista y amiga entrañable de la FIL, una figura clave de la difusión de cultural en México y América Latina. Extendemos nuestras condolencias a su familia y amistades. Descanse en paz”, se lee en la publicación.

La autora llegó a México hace 25 años luego de atravesar por profunda depresión, desde ese momento, hizo del país su hogar, donde destacó por su crítica fuerte y su trabajo sobre temas culturales.

Asimismo, dirigía el portal Maremoto Maristain, un espacio web dedicado a la crítica cultural, entrevistas y análisis literarios. La última publicación que se puede encontrar en el sitio, fue del pasado miércoles 10 de diciembre, lo que indica que permaneció activa hasta sus últimos días.