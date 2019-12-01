PECDA 2026 apostará por fortalecer gestores culturales y espacios independientes, anuncian autoridades

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 11:43:49

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero del 2026.- Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, anunció que este año el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) crece para beneficiar a más artistas y en nuevas ramas, con la creación de tres nuevas categorías: transmisión y preservación de conocimientos; promoción y gestión cultural; espacios culturales independientes.

En conferencia de prensa para anunciar esta convocatoria, la funcionaria federal recalcó que es fundamental que existan espacios culturales independientes, pues en muchos casos son la puerta de entrada para los creadores, además de ser formadores de públicos, tener una suma importancia en el trabajo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Agregó, esta convocatoria es fundamental para fortalecer y detonar el trabajo de los creadores y gestores, así como fortalecer y dignificar la labor artística con un presupuesto que pueda articular sus actividades.

Por su parte, Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura en Michoacán, celebró el incremento traducido en apoyo a más creadores, pues el recurso es directo para ellos, ya que necesitan un estímulo para dedicar su tiempo a lo que les apasiona que es el arte.

Recordó también que este programa estuvo cerrado por tres años en el estado, pero desde el inicio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se recuperó y se ha logrado tener incrementos año con año.

La convocatoria PEDCA 2026 estará abierta del 20 de febrero al 20 de marzo de este año, se apoyarán 74 proyectos, con una bolsa de 4.4 millones de pesos, aumento del 250 por ciento con respecto al año anterior.

Cabe señalar que esta convocatoria pretende fortalecer la política de descentralización de los programas del gobierno federal; enfatizó que no son becas o estímulos que generen una dependencia para el creador, sino fortalecer la autogestión y lo eslavones de creación.