Participarán 18 artistas de Querétaro en la muestra La Ciudad Imaginada en la CdMx

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- Del 4 al 8 de febrero próximo, 18 creadoras y creadores queretanos participarán en la exposición colectiva “La ciudad imaginada. Qro @ CDMX”, que se realizará en la Casa de Representación de Querétaro en la Ciudad de México, en el marco de la Semana del Arte en la capital del país, informó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

Se trata de Isabel Aguilar, León Pablo Bárcenas, Salvador Banda, Caralarga, Guylaine Couttolenc, Iván Eguiluz, Liliana Gálvez Heras, Jesús Hernández, José Nández, Jerónimo Palomares, Mariana RaAl, Adriana Rangel, Laura Romero, Esmeralda Torres, Rod Ugalde De Haene, Alejandro Villafuerte, Gustavo Villegas y Alan Uribe, señaló en rueda de prensa.

Apuntó que la filosofía que guía a la Secretaría de Cultura es tender puentes entre tradición y contemporaneidad, entre el arte popular y el arte contemporáneo, entre lo local y lo global, entre el patrimonio y la innovación, partiendo de que la ciudad es una edificación milenaria o contemporánea que ofrece al habitante una experiencia subjetiva y un escenario en constante movimiento.

“La ciudad es un lugar de intercambio y de diálogo, que nos conduce a construir mapas personales a través de su traza. Se despliega como horizonte y como cuadrícula; como conjunto de edificios, signos, casas, árboles, calles, memorias y lugares. Se construye de sueños, de traslados y de deseos”, dijo.

López Birlain agregó que la exhibición que presentará la SECULT a través del Centro de Integración y Vinculación para el Arte (CIVARTE), en conjunto con la Casa de Representación de Querétaro en la Ciudad de México es una muestra que permite compartir una mirada plural del arte contemporáneo queretano y, al mismo tiempo, generar un diálogo activo con la escena artística de la capital del país.

“Desde la Secretaría de Cultura seguiremos impulsando estos encuentros, estas alianzas y estas plataformas que demuestran que la cultura no es un accesorio, sino un eje estratégico para el desarrollo integral de Querétaro”, concluyó.

La Casa de Representación de Querétaro en la Ciudad de México se ubica en la calle de Temístocles, número 88, en la colonia Polanco; la entrada a la exposición será gratuita, con horario de 11:00 a 18:00 horas, del 4 al 8 de febrero.