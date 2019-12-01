Participan 28 Clubes del Adulto Mayor en el concurso de altares en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:50:10
Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- Con el objetivo de fomentar la convivencia, preservar las tradiciones y reconocer el talento de las personas adultas mayores, la secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) lleva a cabo el concurso de altares de Día de Muertos, en el que participan 28 clubes del adulto mayor.

El secretario de Desarrollo Social, Luis  Nava, visitó el Club del Adulto Mayor ubicado en la colonia El Rocío del municipio de Querétaro, donde convivió con las y los beneficiarios que participaron en el montaje de su altar.

“Nuestros adultos mayores son el corazón de nuestras comunidades; su experiencia y entusiasmo nos inspiran a seguir construyendo un Querétaro más humano y solidario. Queremos que las y los adultos mayores sigan teniendo espacios para expresarse, para compartir su cultura y disfrutar en comunidad. Estos clubes son una muestra de cómo Querétaro crece con valores y unión”, expresó.

Durante la visita, el Secretario reconoció el esfuerzo, la creatividad y el sentido comunitario con el que los integrantes del club elaboraron su altar, destacando que este tipo de dinámicas fortalecen los lazos de amistad, promueven la participación activa y preservan las tradiciones mexicanas.

Noventa Grados
