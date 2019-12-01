Museo Thyssen-Bornemisza llega a México con exposición en Reforma y el Museo de Arte Moderno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 21:42:49

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El Museo Thyssen-Bornemisza de España llegó a la capital mexicana con una exposición especial que incluye obras de arte dentro del Museo de Arte Moderno y reproducciones al aire libre sobre Paseo de la Reforma.

Como parte del programa “El Thyssen te visita”, los visitantes podrán apreciar desde este 10 de noviembre y hasta el 14 de marzo dos pinturas: Vestidos simultáneos, de Sonia Delaunay, y Tehuana, de la artista mexicana Lola Cueto.

Ambas obras fueron realizadas entre 1924 y 1925 y muestran cómo dos pintoras de distintas partes del mundo encontraron en los textiles y el diseño una forma de expresión artística.

Además, sobre Paseo de la Reforma se instalaron 50 reproducciones de algunas de las obras más representativas de la colección del museo español, con piezas de artistas como Roy Lichtenstein, Vittore Carpaccio y Hans Holbein.

Con esta iniciativa, el museo busca acercar el arte a más personas y llevar parte de su colección fuera de sus salas habituales.