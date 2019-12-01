Museo Thyssen-Bornemisza llega a México con exposición en Reforma y el Museo de Arte Moderno

Museo Thyssen-Bornemisza llega a México con exposición en Reforma y el Museo de Arte Moderno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 21:42:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El Museo Thyssen-Bornemisza de España llegó a la capital mexicana con una exposición especial que incluye obras de arte dentro del Museo de Arte Moderno y reproducciones al aire libre sobre Paseo de la Reforma.

Como parte del programa “El Thyssen te visita”, los visitantes podrán apreciar desde este 10 de noviembre y hasta el 14 de marzo dos pinturas: Vestidos simultáneos, de Sonia Delaunay, y Tehuana, de la artista mexicana Lola Cueto.

Ambas obras fueron realizadas entre 1924 y 1925 y muestran cómo dos pintoras de distintas partes del mundo encontraron en los textiles y el diseño una forma de expresión artística.

Además, sobre Paseo de la Reforma se instalaron 50 reproducciones de algunas de las obras más representativas de la colección del museo español, con piezas de artistas como Roy Lichtenstein, Vittore Carpaccio y Hans Holbein.

Con esta iniciativa, el museo busca acercar el arte a más personas y llevar parte de su colección fuera de sus salas habituales.

Más información de la categoria
Desmantelan laboratorio clandestino en Zitácuaro, Michoacán; aseguran 119 contenedores con químicos
Localizan a persona sin vida en el Libramiento Oriente de La Piedad
Tragedia en la Siglo XXI: choque frontal desata incendio y deja tres muertos en Infiernillo, Michoacán
Alerta por posibles minas en Apatzingán, Michoacán: Hallazgo cables y tierra removida en camino de Los Cuiniques
Más información de la categoria
Desmantelan laboratorio clandestino en Zitácuaro, Michoacán; aseguran 119 contenedores con químicos
Alerta por posibles minas en Apatzingán, Michoacán: Hallazgo cables y tierra removida en camino de Los Cuiniques
Tienditas de México buscan incorporar pagos digitales a partir de 2027
Harfuch fortalece la cooperación con EEUU y consolida una estrategia firme contra el crimen