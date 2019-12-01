Muñecas Lele y Dönxu, están a un paso de obtener la declaratoria de origen que las blindará jurídicamente contra la piratería y el uso indebido de su imagen: IMPI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 16:25:18

Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Las emblemáticas muñecas Lele y Dönxu, símbolos de la tradición otomí, están a un paso de obtener la declaratoria de origen que las blindará jurídicamente contra la piratería y el uso indebido de su imagen, afirmó Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Informó que el proceso para publicar la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación ya está en marcha por lo que las comunidades de Santiago Mezquititlán y San Ildefonso buscan que sus artesanías se reconozcan como parte del patrimonio cultural mexicano.

Recordó que la solicitud nació de las propias artesanas, respaldada por estudios técnicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que acreditaron el origen y valor cultural de ambas figuras.

“La idea es que no pueda existir piratería y que, si alguien utiliza la imagen de estas muñecas, pague las regalías correspondientes a la comunidad”.

Recordó que la muñeca Dönxu tiene registros de elaboración desde hace más de 130 años, con una evolución ligada a los materiales disponibles en la región. En tanto, la muñeca Lele surgió entre las décadas de 1970 y 1980, vinculada a la migración de mujeres otomíes y su actividad artesanal.

“El IMPI, autoridad encargada de otorgar patentes, marcas y denominaciones de origen, ha incrementado en los últimos años estas declaratorias de 18 a 30, reconociendo productos que combinan tradición, cultura, historia y materias primas propias de cada región”.

Con esta medida, dijo, las comunidades buscan no solo preservar su legado, sino también garantizar que los beneficios económicos derivados de la comercialización de las muñecas lleguen directamente a quienes las elaboran.