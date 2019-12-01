Morelia se viste de colores y olores del cempasúchil

Morelia, Michoacán; 23 de octubre de 2025.- La capital michoacana se convierte en un vibrante mosaico de colores, aromas y tradiciones con la llegada del Día de Muertos. En ese sentido, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, acompañado por la presidenta honoraria del DIF, Paola Delgadillo Hernández, encabezó la plantación de flores de cempasúchil en la Plaza de Armas, llenando el corazón de Morelia con el emblemático aroma y color que caracterizan esta festividad.

El Centro Histórico de Morelia ya resplandece con decoraciones que celebran la temporada. Espacios como la calle peatonal El Nigromante, la plaza Natalio Vázquez Pallares, el Bosque Cuauhtémoc, la Calzada Fray Antonio de San Miguel, la Cerrada de San Agustín, la Plaza Valladolid y el Palacio Municipal, se han convertido en escenarios llenos de vida, adornados con catrinas, catrines y cráneos gigantes, que rinden homenaje a las raíces mexicanas.

El Gobierno Municipal, liderado por Alfonso Martínez Alcázar, invita a locales y visitantes a disfrutar de una ciudad llena de tradición y costumbres populares, así como a participar en todos los eventos que se preparan para el Día de Muertos, con más de 50 actividades gratuitas, experiencias inmersivas e intervenciones artísticas.

Morelia se ilumina y se engalana para celebrar el Día de Muertos, consolidándose como el destino ideal para vivir esta festividad a través del arte, la cultura y la tradición. El gobierno municipal invita a descubrir la magia de una ciudad que honra a sus muertos con vida y color en sus calles, espacios públicos y jardines.

En esta jornada de embellecimiento, el edil estuvo acompañado también por el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, y el Secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas.