Morelia, plataforma mundial para nuevos talentos del cine

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 21:45:55

Morelia, Michoacán; 23 de octubre de 2026.- Este viernes se vivió la gran clausura del 24 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), consolidando a la ciudad como una plataforma en la que los nuevos talentos mexicanos son proyectados hacia el Mundo.

La alfombra roja y ceremonia de clausura contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, reafirmando que la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sigue firme en su apoyo a la cultura y al arte como constructoras de paz y desarrollo para nuestra ciudad.

La película "Seis meses en el edificio rosa con azul" fue la gran ganadora de la noche, en tanto que sus realizadores recibieron la estatuilla "El Ojo" que se entrega año con año al mejor largometraje mexicano en la sección en competencia.

Cabe recordar que, durante los días de la fiesta cinematográfica, por las calles, las alfombras rojas y las salas de cine de Morelia se hicieron presentes Alfonso y Jonás Cuarón, Gael García Bernal, Diego Luna, Guillermo del Toro y Demián Bichir.

Así como como Jaime Camil, Luis Gerardo Méndez, Michelle Rodríguez, Tiaré Scanda, Diego Calva, Diego Boneta, Lalo España, Marco Antonio Solís acompañado de sus compañeros de “Los Bukis”, además de integrantes de "Mago de Oz", entre muchas otras personalidades.

La administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar reitera su apoyo al FICM como un importante escaparate que pone en alto el nombre de nuestra ciudad, a la par que augura el mayor de los éxitos para la siguiente edición en la que el festival festejará su primer cuarto de siglo.