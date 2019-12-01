Morelia, gran escenario de la tradición de Día de Muertos con Procesión Purépecha

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- Entre música, vestimenta tradicional, símbolos y una profunda conexión con la memoria de quienes ya partieron, jóvenes de la Preparatoria Federal por Cooperación (Prefeco) “Melchor Ocampo” realizaron la Procesión Purépecha 2026, llenando de tradición la avenida Madero de Morelia como parte de las actividades conmemorativas por el Día de Muertos.

Cabe recordar que esta actividad cuenta con el impulso del gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura).

Las y los estudiantes compartieron con la ciudadanía una de las expresiones culturales más significativas de los pueblos originarios de Michoacán, en la que se reconoce la unión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, así como el respeto y la continuidad de las enseñanzas de los antepasados.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó la importancia de que las juventudes participen activamente en la conservación de las expresiones culturales que distinguen a la ciudad y al estado.

"Las tradiciones se mantienen vivas cuando las nuevas generaciones las conocen, las sienten y las comparten. Esta Procesión Purépecha es una muestra de cómo la cultura nos reúne, nos permite recordar nuestras raíces y reconocer la riqueza de nuestros pueblos originarios".

Cabe recordar que la festividad indígena del Día de Muertos en México fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2003 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, debido a su profundo significado cultural y espiritual.

En ese sentido, la Procesión Purépecha representa un ritual de encuentro y memoria, donde elementos como el vestuario, la música, la lengua, los símbolos y las ofrendas expresan una cosmovisión en la que los difuntos regresan para convivir con sus seres queridos.

Con estas actividades, el Gobierno de Morelia promueve la conservación de las manifestaciones culturales que forman parte de la identidad del municipio y la región, fortaleciendo a la capital como un referente internacional de esta bella temporada.