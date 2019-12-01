Morelia celebra la ciencia con la Feria Matemática de la UNAM

Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- El Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM invita a la comunidad a participar en la Feria Matemática de Morelia, que se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el UNAM Centro Cultural Morelia, ubicado en Avenida Acueducto 19, Centro Histórico. El evento tendrá entrada gratuita y un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La feria ofrecerá una amplia gama de actividades diseñadas para todos los públicos, incluyendo papiroflexia, burbujas, matemagia, casino matemático y sudoku, así como diversos juegos interactivos que fomentan el aprendizaje y la diversión en familia.

El evento se desarrollará tanto en la Calzada San Diego como en el UNAM Centro Cultural Morelia, consolidando esta feria como la celebración matemática más grande de Michoacán. Los organizadores invitan a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para acercarse a la ciencia y la matemática de manera lúdica y participativa.

Además, la Feria Matemática de Morelia busca incentivar el interés por la ciencia entre niñas, niños y jóvenes, promoviendo la creatividad, el pensamiento lógico y la resolución de problemas a través de experiencias interactivas. Este tipo de actividades refuerza la importancia de la educación científica en el desarrollo personal y comunitario, acercando a las nuevas generaciones a un aprendizaje práctico y divertido.