Miles de paseantes y turistas disfrutan del Zombie Walk en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2025.- Los muertos vivientes regresaron a la vida para tomar las calles del Centro Histórico, en una de las celebraciones más esperadas del año: el Zombie Walk Morelia 2025, que transforma a la ciudad en un escenario de fantasía y diversión, con familias enteras y visitantes que se suman al ambiente festivo, entre baile, selfies y sustos.

El desfile, impulsado por el Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, partió del Jardín Morelos rumbo a la Catedral, con una marea de más de 30 mil asistentes que llenaron la Avenida Madero, para disfrutar de los coloridos disfraces y caracterizaciones: calabazas, granjeros, apaches, y una multitud de zombies que conquistaron al público con su creatividad.

La música y la alegría no faltaron, pues el recorrido se animó con Toritos de petate temáticos del Día de Muertos, acompañados de banda y comparsas que llenaron de energía cada paso. Entre monstruos magníficos, sustos divertidos y un gran ambiente familiar, el Zombie Walk 2025 llegó a la majestuosa Catedral, donde la fiesta sigue , en uno de los eventos más queridos dentro del programa Moreliano del Día de Muertos.