Michoacán será sede de la 78 Muestra Internacional de Cine con funciones gratuitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 22:31:09

Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- Con el objetivo de acercar propuestas cinematográficas de alto nivel al público, la Secretaría de Cultura de Michoacán, en coordinación con la Cineteca Nacional, llevará a cabo la 78 Muestra Internacional de Cine en distintos espacios del estado.

La exhibición forma parte del Circuito Cineteca, programa enfocado en ampliar el acceso al cine fuera de los grandes centros urbanos. En esta ocasión, las funciones se desarrollarán del 19 de marzo al 4 de abril en el Museo Casa Natal de Morelos, en Morelia, así como en el Centro Cultural Fábrica de San Pedro, en Uruapan.

El ciclo incluirá siete producciones internacionales provenientes de diversas regiones, entre ellas México, Irán, Noruega, España, Tailandia y Francia. Las películas seleccionadas ofrecen una mirada amplia a problemáticas contemporáneas desde distintas narrativas y estilos cinematográficos.

Dentro de la cartelera se encuentran obras como “La desaparición de Josef Mengele”, dirigida por Kirill Serebrennikov, y “Sueños (sexo-amor)”, de Dag Johan Haugerud, galardonada en el Festival de Berlín. También se presentarán títulos como “Ella y su hijo”, “Obispo rojo”, “O último azul”, “Romería” y “Un fantasma para servirte”.

Todas las proyecciones serán sin costo, con horarios de 17:00 horas en Morelia y 19:00 horas en Uruapan. La programación completa está disponible en el enlace: https://bit.ly/4dqtHqb.