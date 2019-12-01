México exige la devolución de 195 piezas prehispánicas subastadas en línea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 10:20:06

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura (Secult), mostró su desacuerdo con la venta de 195 piezas de origen prehispánico ofertadas en una plataforma de comercio electrónico por un usuario en Orlando, Florida.

Por lo anterior, la dependencia federal exigió la suspensión inmediata de la subasta, así como la devolución al país de los ejemplares.

Igualmente, mediante un comunicado informó que “se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades competentes”.

En ese sentido, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza reveló que envió una carta a nombre del Gobierno de México a la plataforma electrónica en la que expresó su “rotunda desaprobación y rechazo a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural de México, ofrecidas a través de su plataforma digital por el usuario identificado como ‘Coins Artifacts‘, ubicado en Orlando, Florida, Estados Unidos”.

Además, comentó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), llevó a cabo un dictamen en materia de arqueología a partir del catálogo de la venta en línea que ofrece el usuario, y “determinó que 195 de los objetos anunciados son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural del país”, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.