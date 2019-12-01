Maestro alfarero de Zinapécuaro gana máximo galardón en concurso nacional

Maestro alfarero de Zinapécuaro gana máximo galardón en concurso nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 17:24:02
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Ciudad de México, 26 de septiembre de 2026.- El talento y la tradición artesanal de Michoacán brillaron a nivel nacional tras otorgarse el Galardón Nacional del 13 Concurso Nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México al maestro artesano Fernando Solís Luna, originario de Zinapécuaro, por su magistral obra “Cántaro armadillos”.

Con una base de armadillos y grecas tradicionales, la pieza ganadora es un cántaro inclinado elaborado en barro mediante técnicas de modelado, bruñido, esgrafiado y ahumado. Esta obra, inspirada en la fauna característica de su comunidad, requirió cerca de 30 días de minucioso trabajo.

Se entregaron en total 22 reconocimientos a obras ganadoras, sin embargo, el máximo reconocimiento le fue otorgado al michoacano. El concurso es organizado por la Secretaría de Cultura federal, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Banco Nacional de México. Además se otorgaron tres premios especiales, 13 categorías de premios únicos y cinco menciones honoríficas.

“Este premio nacional representa un reconocimiento a mi esfuerzo, pero también un homenaje a mis padres, quienes me transmitieron los conocimientos de este oficio. Me siento muy emocionado y comparto este logro con mi familia y, especialmente, con mis tres hijos, a quienes también ya transmito el amor por la alfarería y el orgullo de preservar este noble oficio”, dijo Solís Luna.

Compartió que viene de una familia de personas artesanas, por lo que creció entre barro, fuego y agua, y desde los seis años comenzó a elaborar sus primeras piezas como parte de un juego en el taller familiar. Con el paso del tiempo perfeccionó sus técnicas hasta convertir la alfarería en su forma de vida. Las piezas pueden visitarse en la Sala Justino Fernández de Bellas Artes, donde se encuentran las obras ganadoras, las cuales permanecerán en exhibición hasta el 28 de octubre.

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