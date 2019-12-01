Macaam recibe a Affinity Quartet de Australia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 17:51:30

Morelia, Michoacán; 15 de noviembre de 2026.- El Museo de Arte Contemporáneo y Artes Audiovisuales de Morelia (Macaam), con sede en el Palacio Municipal, recibió al ensamble Affinity Quartet de Australia en un ovacionado concierto en el marco del 38 Festival de Música de Morelia "Miguel Bernal Jiménez".

Esta actividad está alineada con la visión del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que es aprovechar el Palacio Municipal como un recinto artístico y cultural, sede del Macaam, así como de eventos de primer nivel mundial.

Ante el patio principal del recinto totalmente lleno de amantes de la música, el cuarteto expresó estar muy contento de encontrarse en México y tocar las piezas del concierto por primera vez en nuestra ciudad.

Entre las paredes de cantera rosa de este emblemático inmueble de Morelia, resonaron las notas del cuarteto de cuerdas que deleitaron a las y los presentes con una mezcla de música clásica y experimental.

Este fue solo uno de los conciertos que continuarán en recintos, teatros y espacios públicos de nuestra ciudad en el marco del Festival de Música de Morelia hasta el 22 de noviembre.

De esta manera, la administración encabezada por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar refrenda ser una aliada del arte, la cultura y los eventos de primer nivel que tienen lugar en Morelia, Ciudad Creativa de la Música.