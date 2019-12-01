Llega la muestra Fantasía Solar, de Celeste Lomelí, al Museo de los Conspiradores

Querétaro, Querétaro, 17 de diciembre del 2025.- Imaginación, naturaleza, tecnología y el niño interior al servicio de la vida, son los elementos de “Fantasía Solar”, la exposición de Celeste Lomelí, inaugurada en el Museo de los Conspiradores en donde, través de escenas oníricas, insectos robot, paisajes llenos de naturaleza y figuras que evocan momentos de la niñez, la artista construye una visión luminosa del futuro

Celeste Lomelí construye un universo que reflexiona sobre la reconexión con la naturaleza como medicina emocional, la tecnología como herramienta de despertar, no de evasión; la imaginación infantil como brújula de la identidad y el reencuentro entre lo orgánico y lo mecánico como metáfora de la revolución tecnológica que hoy se vive.

Se trata de una serie de obras que proponen una incógnita urgente: hoy en día se le da a niñas y niños tecnología para que se olviden de que existen; ¿y si mejor se les proporcionara para que recuerden quiénes son?

Los trabajos de la autora mexicana invitan a las y los espectadores a recordar la curiosidad, la ternura y la fuerza creativa que emergen cuando la luz interior se encuentra con el mundo exterior, utilizando hoja de oro como guía visual para señalar aquello que considera lo más importante dentro de cada composición.

Con más de 30 exposiciones individuales y colectivas en México, Italia, España y Canadá, Celeste Lomelí suma 15 años de experiencia en la pintura al óleo, con formación en técnicas renacentistas, realismo y narrativa visual contemporánea; ha participado además en iniciativas de conservación del ajolote, integrando esta visión ecológica en su narrativa pictórica.

La exposición cuenta con la presencia del escultor Flavio Zarck, como artista invitado, quien exhibirá la pieza monumental “El Guardián de la Luz”, una escultura de estética futurista que dialoga directamente con la narrativa de Fantasía Solar.

La muestra estará abierta hasta el 18 de enero próximo, de martes a domingo, de 10:30 a 18:30 horas; el Museo de los Conspiradores se ubica en la calle 5 de Mayo, número 18, en el Centro Histórico de la ciudad de Querétaro, la entrada es libre.