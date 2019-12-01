Llega la Gira de cine documental Ambulante a la UNAM Campus Morelia

Llega la Gira de cine documental Ambulante a la UNAM Campus Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 07:43:48
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Morelia, Michoacán a 18 de abril del 2026.– La Gira de Cine Documental llegará al Auditorio de la Unidad Académica Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Morelia con la presentación de dos cintas que la memoria familiar y la diversidad de la experiencia humana. Las proyecciones se llevarán a cabo en el auditorio de nuestro campus con entrada totalmente gratuita.

De acuerdo con la programación, serán presentadas dos obras maestras del cine contemporáneo que nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos y cómo cuidamos de los demás. Por lo que la primera función será la cinta "Cartas a mis padres muertos", del director Ignacio Agüero (Chile, 2025).

La proyección es un ejercicio íntimo y conmovedor, el cineasta busca la manera de "poner al día" a sus padres sobre los cambios en su familia y en su país durante los últimos cincuenta años. Una película sobre el tiempo, el amor y los recuerdos que nos mantienen unidos. Esta obra se presentará el próximo lunes 20 de abril a las 18 horas (6 de la tarde)

La segunda cinta, llamada "Nuestros cuerpos" (Notre corps), de la directora Claire Simon (Francia, 2024), narra un viaje profundo por un hospital público en París. La cámara nos acerca a las historias de pacientes en todas las etapas de la vida: desde la fertilidad y la transición de género hasta la lucha contra el cáncer. Una mirada valiente y humana sobre lo que significa habitar un cuerpo. El documental se presentará el martes 21 de abril a las 18 horas (6 de la tarde)

Ambas proyecciones son de entrada libre y gratuita y cada función contará con una breve presentación inicial y un "cineminuto" previo a la película. Esto como parte de las funciones programadas por la gira de cine Documental Ambulante.

"El cine es un espejo y una ventana. Invitamos a las familias, estudiantes y al público en general a compartir estas historias que, aunque vienen de Chile y Francia, hablan un lenguaje universal que todos entendemos”, así lo comentaron los organizadores del evento.

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