Llega al CEART la Expo Foto Venta, anuncia la titular de la Secult

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 14:10:25

Querétaro, Querétaro, 14 de abril del 2026.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, anunció la Expo Foto Venta que, como parte del programa Arte para Llevar, se desarrollará los días 18 y 19 de abril en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), con la participación de más de 50 artistas, con el objetivo de avanzar en la intención de hacer de la cultura un motor de desarrollo.

En conferencia de prensa, señaló que el evento representa para las y los creadores queretanos la posibilidad de conectar directamente con el público para comercializar su obra, además de mostrar la fuerza y diversidad del talento que posee la entidad.

Agregó que la experiencia se complementará con un programa artístico que incluye música, danza, teatro y propuestas escénicas que enriquecerán el encuentro y activarán toda una cadena de valor alrededor del arte.

“Eso es lo que buscamos: generar ecosistemas vivos donde el arte circule, se consuma y se integre a la vida cotidiana, pues hoy hablamos de industrias creativas y de economía naranja con acciones concretas para impulsar la profesionalización, abrir mercados y construir oportunidades reales para quienes crean”, dijo.

López Birlain resaltó que desde la Secult se mantendrá el impulso al clúster de industrias creativas, reconociendo a la cultura como un sector estratégico para el desarrollo económico y social de Querétaro, toda vez que se fortalece al sector cultural, también se fortalece la identidad, la comunidad y el futuro.

En su momento, la encargada del CEART, Mónica Arandia Mondragón, indicó que en la expo habrá piezas con precios desde 50 pesos, y mencionó que como parte del programa artístico se presentarán los conciertos “Viaje musical por el mundo”, a cargo de Cronopio Ensamble; “Balkan Mex”, por parte de La Delicia de Alicia; “Romanza, antología de boleros”, que ofrecerán Daisy Anízar, Gregoria Arreola y Juan Carlos Malagón.

Se presentará también el grupo Blue Witches, con su espectáculo “Alternativo”; el performance “Enlunadas, las sangres que nos dieron vida”, de Lía Tonali y Gabriela Bernal, y la obra de teatro “Bodas de sangre”, por parte de la compañía Atabal Creación Escénica, entre otros espectáculos.

Los artistas que participarán en la Expo Foto Venta son: Juan José Degetau Sada,Jukilita Kalavera, Daniel H, Alejandro Villalva, Francisco E., Lona Índigo, Ana Claudia Kruger Espinosa, Colectivo Garambullo, Gato Suárez, Miguel Ángel Valdés Montiel, Julio Frade del Real, Pedro Carvallo, Lass, Atonatiuh Bracho, Micelio Cultural Coyote MX, Mónica Banderas, Colectivo Caleidoscopio y León Pablo Bárcenas Clavel.

También, Edgar Luna Arvizu, Colectivo Imaginarias, Eztudio 4 - Claudia MJ / Erick Zúñiga, Escuela Activa de Fotografía, Plantel Querétaro; Yosef Skyes, Uriel Waste, Oscar Castillo González - Thunder Shoots, Oscar Mosco, Danielaenlaluna, Julisa Álvarez, Oscar Soria Ledesma, Ángel Guzmán, Jesús Gerardo Martínez Cabaña y el Colectivo Capturas Urbanas (Damián Ortiz, Leslie Parra, Gregorio Luna, Mauricio Arregui, Adrián Montoya, Luis Wittke).

A la rueda de prensa asistieron el director de la Dirección de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secult, Arturo Mora Campos, la encargada del Centro Queretano de la Imagen, Analí Núñez López, y los fotógrafos Daniela Ruiz Otero Gleason, Damián Ortiz y Óscar Soria Ledesma. El programa completo del evento puede consultarse en las redes sociales de la Secult.