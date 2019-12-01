Llama López Birlain a preservar al ajolote, parte de la identidad cultural queretana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:18:22
Querétaro, Querétaro, 2 de febrero del 2026.- En el marco del Día Nacional del Ajolote, para el cual se preparó una serie de actividades de manera conjunta con Ndali Centro de Conexión y el Biomuseo Xolotcalli, la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, encabezó la conmemoración que, dijo, nace desde la colaboración, el encuentro y el profundo respeto por una de las especies más emblemáticas del país y que forma parte de la identidad cultural queretana desde tiempos prehispánicos.

Señaló que saber más sobre la especie lleva inevitablemente a reflexionar sobre el cuidado del agua, la protección de los ecosistemas y la relación con el entorno, por lo que la SECULT seguirá impulsando y creando espacios de difusión, aprendizaje y encuentro.

Toda vez que sólo a través del conocimiento y la colaboración se puede generar conciencia y acciones reales para cuidar al ajolote que conecta con los orígenes y recuerda la relación tan profunda que el ser humano tiene con el agua, con la naturaleza y con el territorio que habita.

 

Noventa Grados
