La reconocida cantante irlandesa Louise Phelan encabezará el concierto estelar del Jazztival Michoacán 2026

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026. El Jazztival Michoacán 2026 se complace en anunciar la presentación estelar de la aclamada vocalista irlandesa Louise Phelan, quien engalanará el escenario principal del festival este viernes 6 de noviembre a las 20:00 horas en el patio del Museo Regional Michoacano.

Con una trayectoria internacional de más de 25 años que abarca escenarios de Europa y Norteamérica, Louise Phelan se ha consolidado desde su llegada a México en 2010 como un referente absoluto e indispensable para los amantes del jazz y el blues en el país. Su voz ha liderado proyectos de clase mundial y colaboraciones sinfónicas, además de contar con una importante presencia en festivales como el de Polanco, el Zócalo de la CDMX y recintos históricos como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

A Louise Phelan se le ha nombrado recientemente como “Una de las mejores voces de Jazz en México”, pues en sus presentaciones en vivo se distingue por su pasión y sinceridad, elementos esenciales para la interpretación jazzística

La velada del viernes promete ser una experiencia musical inolvidable, donde Phelan derrochará la elegancia, potencia y pasión que caracterizan sus interpretaciones de jazz tradicional, swing y blues. Cabe destacar que la apertura de este concierto estará a cargo del grupo universitario que resulte ganador del Concurso Nacional de Ensambles Estudiantiles de Jazz, certamen que se realizará previamente esa misma tarde en la misma sede.

El Jazztival Michoacán 2026 reitera su invitación a toda la ciudadanía, la comunidad universitaria y los visitantes de la región a disfrutar de este concierto de primer nivel, el cual será completamente gratuito.