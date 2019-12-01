La Concha se llena de luz, colores, sabores y fe para venerar a su santo patrón San Judas Tadeo

Celaya, Guanajuato, a 28 de octubre 2025.- La comunidad de La Concha volvió a brillar con intensidad este 28 de octubre, al llenarse de luz, colores, sabores y fe durante la tradicional celebración en honor a San Judas Tadeo, su santo patrón. Miles de peregrinos arribaron desde distintas partes del estado e incluso del extranjero para agradecer los milagros y favores recibidos, reafirmando una de las expresiones de devoción más grandes de la región.

Desde la madrugada, las calles se inundaron de cantos, rezos y el aroma a flores y comida típica. Familias completas se organizaron para cumplir sus promesas, recorriendo kilómetros a pie, en bicicleta o en vehículos decorados con imágenes del santo, llevando consigo ofrendas, veladoras y arreglos florales que simbolizan la gratitud por la intercesión de San Judas.

De acuerdo con autoridades locales, entre el 27 y 28 de octubre se esperaba la llegada de más de 80 mil personas, quienes participaron en un extenso programa religioso que incluyó las tradicionales mañanitas a las 6:00 y 8:00 de la mañana, así como misas a las 10:00, 11:00 y 12:00 del mediodía. La celebración principal tuvo lugar a la 1:00 de la tarde y fue presidida por el obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, quien dirigió un mensaje de fe, esperanza y unión familiar.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, elementos de los tres niveles de gobierno, junto con Protección Civil, Cruz Roja y grupos voluntarios, implementaron un operativo especial de vigilancia y atención médica, logrando que las festividades transcurrieran en un ambiente de orden y devoción.

Al caer la tarde, La Concha se transformó en un mosaico de luces y alegría, donde la música, los antojitos mexicanos y la convivencia familiar dieron el toque final a una jornada marcada por la fe y la gratitud. Una vez más, esta comunidad celayense se consolidó como el corazón espiritual del municipio, testimonio vivo de una tradición que año con año une a miles bajo la protección de San Judas Tadeo.