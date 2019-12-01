La compañía “La Serpiente” recibe el Premio Eréndira 2026 por 25 años de arte con causa

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) otorgará el Premio Estatal de las Artes Eréndira 2026 a la agrupación de danza contemporánea “La Serpiente”, en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria. Fundada en Morelia en 2001 y dirigida por Laura Martínez Ayala y Abdiel Villaseñor Talavera, la compañía ha creado más de 50 obras y ha vinculado la danza con la educación y la formación de públicos.

Con su programa “Danza Escolar” realizó más de 800 presentaciones didácticas entre 2010 y 2024, principalmente en escuelas rurales, con un alcance estimado de 150 mil niñas y niños michoacanos. Su labor también incluye procesos con personas con autismo, sordera, síndrome de Down y TDA, así como trabajo en comunidades afectadas por la violencia.

Asimismo, la agrupación organiza el Festival Internacional de Danza Red Serpiente, el cual suma 15 ediciones con la participación de artistas de México, Latinoamérica, Europa y Asia. En 2010, la compañía también impulsó el Centro de Documentación de Danza de Michoacán (Cenddami), que resguarda acervos especializados y ha editado 35 publicaciones. Desde 2022, opera además como una editorial independiente especializada en danza, con tres libros en su haber.

La compañía se ha presentado en recintos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Con 32 presentaciones internacionales en América, Europa y Asia, ha contribuido a proyectar la creación artística michoacana y a fortalecer las redes de colaboración y profesionalización del sector.

La Secum invita a acompañar a “La Serpiente” en la ceremonia del Premio Estatal de las Artes Eréndira 2026, el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, en el Teatro Melchor Ocampo.