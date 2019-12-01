La compañía “La Serpiente” recibe el Premio Eréndira 2026 por 25 años de arte con causa

La compañía “La Serpiente” recibe el Premio Eréndira 2026 por 25 años de arte con causa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 18:07:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) otorgará el Premio Estatal de las Artes Eréndira 2026 a la agrupación de danza contemporánea “La Serpiente”, en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria. Fundada en Morelia en 2001 y dirigida por Laura Martínez Ayala y Abdiel Villaseñor Talavera, la compañía ha creado más de 50 obras y ha vinculado la danza con la educación y la formación de públicos.

Con su programa “Danza Escolar” realizó más de 800 presentaciones didácticas entre 2010 y 2024, principalmente en escuelas rurales, con un alcance estimado de 150 mil niñas y niños michoacanos. Su labor también incluye procesos con personas con autismo, sordera, síndrome de Down y TDA, así como trabajo en comunidades afectadas por la violencia.

Asimismo, la agrupación organiza el Festival Internacional de Danza Red Serpiente, el cual suma 15 ediciones con la participación de artistas de México, Latinoamérica, Europa y Asia. En 2010, la compañía también impulsó el Centro de Documentación de Danza de Michoacán (Cenddami), que resguarda acervos especializados y ha editado 35 publicaciones. Desde 2022, opera además como una editorial independiente especializada en danza, con tres libros en su haber.

La compañía se ha presentado en recintos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Con 32 presentaciones internacionales en América, Europa y Asia, ha contribuido a proyectar la creación artística michoacana y a fortalecer las redes de colaboración y profesionalización del sector.

La Secum invita a acompañar a “La Serpiente” en la ceremonia del Premio Estatal de las Artes Eréndira 2026, el viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, en el Teatro Melchor Ocampo.

Más información de la categoria
Localizan osamenta humana en camino de terracería de San Luis Rey, Celaya
Desmantelan puntos de venta de estupefacientes tras cateos en Morelia
Vuelca auto en la México-Querétaro; dos personas resultan heridas
Carambola de tres vehículos provoca cierre en carretera a Tequisquiapan, El Marqués
Más información de la categoria
Rusia rechaza versiones sobre segunda muerte por peste neumónica
Secretaría Anticorrupción detecta fraude por más de 590 mdp en Becas Benito Juárez
Habitantes de Chenalhó denuncian secuestros y ataques por parte de grupo ligado a organización de Jalisco
Horror en Nayarit: investigan centro de exterminio tras hallazgo de restos humanos, una fosa y una hornilla para quemar cuerpos