Jorge Ramos presenta su obra titulada Si la vida te da limones, ¿qué carajo haces pidiéndole manzanas?” en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 11:13:41

Querétaro, Querétaro, 12 de diciembre del 2025.- Con sentimientos encontrados, prevaleciendo su entusiasmo, el coach Jorge Alberto Ramos Canelo presentó su más reciente obra titulada “Si la vida te da limones, ¿qué carajo haces pidiéndole manzanas?”.

El autor explicó que el libro funciona como un manual de transformación personal, dividido en tres etapas: aceptación, resiliencia y reconstrucción. La obra consta de 12 capítulos, cada uno acompañado de una fase de coaching que invita al lector a reflexionar sobre sus procesos internos y realizar tareas prácticas para transformar su realidad. “Al final no terminas de leer un libro, sino que inicias un proceso de transformación real en tu vida”.

En presencia de familiares y amigos compartió que el título surge de una frase popular en México y Latinoamérica, inspirada en el conocido dicho de “si la vida te da limones”.

Para Ramos Canelo, los limones representan los retos y aprendizajes que la vida ofrece, mientras que las manzanas simbolizan las oportunidades que muchas veces se idealizan sin aprovechar lo que ya se tiene. “Las manzanas también se pudren si no cuentas con las herramientas correctas”.

Consideró que la verdadera enseñanza es trabajar con lo que la vida entrega y aprender de ello.

Durante la presentación, el coach enfatizó que la resiliencia no debe entenderse como un proceso romántico en el que se supera una dificultad y mejora automáticamente. Más bien, se trata de adquirir conciencia y estabilidad en medio del caos, aceptando que el dolor y la pérdida forman parte de la vida.

“La resiliencia es aprender incluso dentro del caos, y salir de él siendo una persona distinta”.

El texto, dijo, está dirigido especialmente a personas que no suelen acudir a especialistas, pero que desean iniciar un proceso de autoconocimiento y gestión emocional.

Ramos Canelo destacó que el libro puede ser consultado en cualquier capítulo según la necesidad del lector, ya que aborda procesos cíclicos de la vida.

“El público objetivo incluye emprendedores, líderes, responsables de equipos y cualquier persona interesada en gestionar sus emociones de manera adecuada”.

Aseguró que el libro ya está disponible en Amazon, próximamente en librerías de Querétaro y a través de la landing page oficial del autor.

Finalmente, el Ramos Canelo recordó: “Si la vida ya te está dando limones, también debemos entender que las manzanas se pudren si no estamos preparados”.