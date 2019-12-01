Invita SeCultura Morelia a actividades durante la Semana de Pascua

Morelia, Michoacán; a 7 de abril de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de las actividades artísticas y culturales programadas para el próximo fin de semana, como parte de la cartelera impulsada por el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para el disfrute durante este periodo vacacional.

De acuerdo con la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, la programación iniciará el viernes 10 de abril, a las 18:00 horas, en el Jardín de la Soterraña, con el conversatorio “Personajes bíblicos reinterpretados por la literatura”, un espacio de reflexión que propone un acercamiento distinto a figuras tradicionales desde la mirada literaria.

Para el sábado 11 de abril, las actividades comenzarán a las 11:00 horas con la Expo Arte 2026, que permanecerá abierta hasta las 19:00 horas en el Andador El Nigromante. En este espacio, las y los asistentes podrán apreciar y adquirir piezas de pintura, gráfica, escultura, fotografía y técnicas mixtas realizadas por creadoras y creadores locales.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, en el Jardín de la Soterraña, se presentará la lectura dramatizada “Las voces del Gólgota”, bajo la dirección de Rita Gironès, una propuesta escénica que ofrece una visión distinta de la Pasión de Cristo a partir de testimonios y personajes cercanos a la figura de Jesús.

La jornada cerrará con la presentación estelar del Ballet Folklórico del Ayuntamiento, “Morelia siente la danza”, que se llevará a cabo frente a la Catedral a las 19:00 horas. El espectáculo rendirá homenaje a la canción mexicana a través de la música de José Alfredo Jiménez, en una muestra del talento artístico local y del arraigo de nuestras tradiciones.

La Secretaría de Cultura de Morelia reiteró la invitación a disfrutar en familia de estas actividades gratuitas, que forman parte de la programación cultural de la Semana de Pascua en el Centro Histórico de la ciudad.