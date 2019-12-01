Invita SeCultura a convocatoria de Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 13:35:12

Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2026.- Con el propósito de seguir impulsando el talento musical de la ciudad, la Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a niñas, niños y jóvenes instrumentistas a participar en la convocatoria para integrarse a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia (LaOFIM).

La convocatoria expedida por el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, estará abierta hasta el próximo 21 de octubre y está dirigida a personas que deseen fortalecer su formación musical y adquirir experiencia orquestal.

Así como también participar en conciertos dentro y fuera de Morelia, encuentros nacionales, proyectos artísticos y diversas actividades que promueven el desarrollo profesional de las nuevas generaciones de músicos.

“LaOFIM es un espacio de aprendizaje, colaboración y crecimiento artístico, abierto tanto para estudiantes de música como para instrumentistas con experiencia que busquen continuar perfeccionando su talento”, afirmó la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz.

En esta edición se convoca a instrumentistas de Violín I, Violín II, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Corno Francés, Oboe, Clarinete, Trompeta y Trombón.

Las y los interesados deben tener entre 12 y 30 años, contar con al menos dos años de experiencia en el instrumento, tener un nivel de solfeo intermedio o avanzado y disponibilidad de tiempo.

Asimismo, deben presentar una interpretación de una pieza libre mediante un video, mismo que deberá publicarse en YouTube y compartirse a través del formulario de registro.

La fecha límite es el 21 de octubre y el registro se realizará a través del siguiente enlace: https://acortar.link/cPDUxn

Mediante esta convocatoria, SeCultura refrenda su compromiso de generar oportunidades para el desarrollo artístico de las nuevas generaciones y mantener el posicionamiento de Morelia como Ciudad Creativa de la Música.