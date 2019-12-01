Invita SECULT al concierto magno Carmen y Carmina Burana a beneficio de becarios de la UNAM en Querétaro y Guanajuato

Querétaro, Querétaro, 9 de octubre del 2025.- En la que será una noche para el arte, la solidaridad y el compromiso, la secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, presentó el concierto magno que protagonizará la Orquesta Sinfónica de Minería, este sábado 11 de octubre en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende, con más de 150 artistas en escena.

Durante una conferencia de prensa, indicó que el evento no sólo promete una velada inolvidable con la interpretación de dos obras monumentales: la suite de “Carmen”, de Georges Bizet, y la imponente “Carmina Burana”, de Carl Orff, sino que tiene el propósito profundamente significativo de respaldar los programas de becas y apoyo integral para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las regiones de Guanajuato y Querétaro.

“Este concierto es también un poderoso ejemplo de colaboración y visión compartida. Hoy celebramos el valor del trabajo conjunto entre dos estados con una historia común, con una vocación cultural profunda y con un compromiso firme hacia las nuevas generaciones. La educación, el arte y la cultura deben caminar siempre de la mano, y este evento lo demuestra con fuerza y claridad”, afirmó.

Ante los presidentes de la Fundación UNAM capítulos Querétaro y Guanajuato, Enrique Burgos García y Javier Aguirre Vizzuett, respectivamente, López Birlain expresó que la SECULT, a su cargo, reafirma que la música, el arte y la educación son motores para una economía creativa, generadora de identidad, cohesión y oportunidades.

Resaltó que en Querétaro se apuesta por una cultura de paz, por una sociedad que se reconoce en su diversidad y que encuentra en el arte una forma de unión, de expresión y de esperanza.

La titular de la SECULT hizo un reconocimiento al exgobernador Enrique Burgos, bajo cuya gestión y liderazgo Querétaro vio nacer, en 1992, a su orquesta filarmónica, un hecho que marcó un antes y un después en la vida cultural de la región, pues lo que en su momento fue un acto valiente y visionario hoy se reconoce como un legado duradero.

En su momento, Burgos García expuso que los intercambios culturales atractivos y exitosos ya no se dan sólo en el estado, sino a nivel regional, de modo que Querétaro tiene siempre la oportunidad de actuar como un estado hermano a través del más completo de los vehículos para avanzar: la cultura, y por eso en esta ocasión suma esfuerzos con el capitulo Guanjuato de la Fundación UNAM.

A su vez, Javier Aguirre, presidente de esta última instancia, indicó que el espectáculo del próximo sábado será de la mayor excelencia, con el director invitado Raúl Aquiles Delgado, y la actuación del Coro Monumental de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Aguirre Vizzuett dijo que el objetivo del evento es loable, si se toma en cuenta que la UNAM ha sido generadora de grandes personalidades para México en ámbito tales como el cultural, académico, científico y deportivo, entre ellos la mayoría de los presidentes y ahora la Presidenta del país. Indicó que los boletos tendrán costos de los 600 a los mil 800 pesos y pueden adquirirse en la plataforma Boletomóvil y en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende.