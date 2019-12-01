Invita SECULT a la edición 19 del Bazar Artesanal Ar Tai

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebró el 9 de agosto, la Secretaría de Cultura del estado (SECULT) llevará a cabo la décimo novena edición del Bazar Artesanal Ar Tai, los días 16 y 17, en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), con la participación de artesanas y artesanos de los 18 municipios de la entidad.

De las 10:00 a las 19:00 horas las y los visitantes podrán degustar la gastronomía tradicional y adquirir artesanías y productos como cuadros bordados, aros decorativos, bolsas de manta, alfarería con dibujo, con pintura y con bruñido, prendas de vestir, cinturones, carteras, canastos, fruteros, juguetes, aretes, collares y pulseras, entre muchos otros.

En esta ocasión personas emprendedoras, anticuarias y libreras también asistirán al evento que busca mantener vivas las tradiciones y apoyar a las y los artesanos de Querétaro, por lo que la SECULT ha preparado diversas actividades y una cartelera artística para quienes asistan uno o los dos días al Foro al Aire Libre del CEART.

Cabe señalar que se el programa sabatino incluye la presentación musical del conjunto Los Emprendedores de la Sierra, el Grupo de Danza Aztlán, la intérprete Verónica Zurita, raperos de Santiago Mexquititlán y el concierto Música sin Fronteras, con la participación del la Banda Sinfónica Juvenil de Querétaro, la Banda Sinfónica de Fresnillo, Zacatecas, y la Banda Sinfónica Juvenil León Moreno García.

Para el domingo se iniciará con la función de teatro comunitario “Somos Tolimán”, después actuará el grupo Perlitas de Agua Zarca, del municipio de Landa de Matamoros; enseguida se presentarán grupos artísticos de la Universidad Politécnica de Querétaro, luego el Trío Imperial Queretano y el programa cerrará con la intervención del Trío Corazón Pinalense.

La entrada al Bazar Artesanal ArTai es libre y el Centro de las Artes de Querétaro se ubica en José María Arteaga, número 89, en el Centro Histórico de la capital queretana.