Invita Secretaría de Cultura de Querétaro a celebrar el Día Nacional del Ajolote

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 14:42:08

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2026.- La Secretaría de Cultura del estado (SECULT) se sumará a la celebración del Día Nacional del Ajolote, el próximo domingo 1 de febrero, en el Biomuseo Xolotlcalli de la capital queretana.

En donde habrá diversas actividades como pláticas, presentaciones y talleres de dibujo con la temática del anfibio mexicano que posee una importancia cultural desde tiempos prehispánicos.

Desde las 10:00, hasta las 18:00 horas, con entrada libre, en el recinto de la calle Pino Suárez, número 46, se ofrecerán las disertaciones “Conservación del ajolote serrano”, “Axolodao”, “Historias de rescate” y “ La cultura prehispánica y el ajolote”; además habrá presentaciones del Museo Comunitario de Pinal de Amoles “General Tomás Mejía”, y del Santuario del Ajolote Cedral, así como el taller “Pinta tu ajolote”.