Invita Ayuntamiento de Morelos a celebrar con orgullo las tradiciones en el Segundo Desfile de Catrinas y Día de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 18:31:38

Villa Morelos, Michoacán, a 23 de octubre 2025.– Con el firme propósito de preservar y fortalecer las tradiciones mexicanas, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, invitó a la ciudadanía a participar en las actividades conmemorativas del Día de Muertos 2025, organizadas por el Ayuntamiento de Morelos y la Casa de Cultura “Profr. J. Guadalupe Díaz Martínez”.

Al respecto, el alcalde destacó que estas celebraciones, que tendrán lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre, representan una oportunidad para honrar la memoria de los seres queridos y al mismo tiempo mantener vivas las expresiones culturales que dan identidad a Morelos y a todo Michoacán.

“El Día de Muertos es una tradición que nos une como familias y como pueblo. Es importante seguir cultivándola con respeto, alegría y orgullo, porque a través de ella preservamos nuestra historia y nuestros valores”, expresó el edil.

En ese tenor, dio a conocer que el 31 de octubre se llevará a cabo el Segundo Desfile de Catrinas, que llenará de color y creatividad las calles de la cabecera municipal, seguido por la muestra del juego de pelota p’urhépecha “Uarhukua Chanakua”, presentada por primera vez en el municipio, como un homenaje a la herencia ancestral de la cultura michoacana.

Las actividades continuarán el 1 de noviembre con una amplia programación que incluye la elaboración y colocación de altares y tapetes tradicionales, presentación de la orquesta de cuerdas “Media Luna”, recorrido de autoridades por los distintos altares, actuación del grupo de danza de la comunidad de San Nicolás y grupos artísticos de la Casa de Cultura.

Asimismo, la presentación del Ballet Folklórico “Morelos” del Profr. J. Guadalupe Díaz Martínez, con el espectáculo “Fiesta Michoacana”, concluyendo con un tradicional convite en la plaza principal.

“Estas expresiones son el reflejo del amor de nuestro pueblo por su cultura. Desde el gobierno municipal seguiremos impulsando actividades que fortalezcan y promuevan nuestras raíces”, subrayó Julio César Conejo Alejos.