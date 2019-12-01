Instalarán exposición “Revelaciones” de Mariana Vargas en MACQ

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 20:01:40

Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2025.- La artista española, Mariana Vargas dio a conocer que a partir de mañana, 14 de noviembre del 2025 y hasta el 18 de enero del 2026, se expondrá, de forma gratuita, su muestra “Revelaciones” en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ), la cual sale del Museo Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Explicó que esta serie establece un diálogo entre obra reciente de Vargas y piezas históricas del patrimonio queretano, articulando una lectura crítica sobre el silenciamiento de las mujeres a lo largo de la historia, especialmente en lo sagrado y lo espiritual.

“Revelaciones” es resultado de un esfuerzo colaborativo entre el MACQ, Municipio de Querétaro, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Galería Ana Tejeda y el Museo Regional de Querétaro, alianza que permite traer a México un conjunto íntegro de obras del museo madrileño por primera vez.

Cabe mencionar que la obra está curada por Semíramis González y con co-curaduría de Karen Cordero Reiman, además estará integrará por un programa de conversatorios, talleres y mesas de diálogo.

Por su parte, la secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Martha Daniela Salgado Márquez informó que el proceso para traer esta muestra internacional se trabajó desde el comenzó de la administración y tuvo un costo simbólico de 250 mil pesos aproximadamente para la administración.