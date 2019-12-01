Inician talleres de informática 2026 para niños, jóvenes y adultos en el Gómez Morín de Querétaro

Fecha: 27 de Enero de 2026
Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- La directora general del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morín”, Beatriz Aguilera Becerra, encabezó la apertura de los talleres de la Red Central de Informática 2026, correspondientes al primer bimestre del año, dirigidos a niños, jóvenes y adultos orientada al fortalecimiento de habilidades tecnológicas en la población.

Aguilera Becerra destacó que la programación cuenta con talleres enfocados en competencias digitales básicas, intermedias y aplicadas, que contribuyen al desarrollo personal, académico y profesional de las y los participantes, e invitó a las y los interesados a consultar la información completa en las redes oficiales del CECEQ o en el sitio web http://gomezmorin.queretaro.gob.mx.

“Desde el Gómez Morín impulsamos acciones de formación digital que respondan a las necesidades actuales de la población; por ello, damos la bienvenida a estos talleres gratuitos, con los que buscamos brindar herramientas que contribuyan al desarrollo personal, académico y profesional de las y los queretanos”, señaló.

Los cursos para adultos incluyen Canva, Inteligencia Artificial (IA), Inteligencia Artificial para Redes Sociales, Redes Sociales Aplicadas a Negocios, Excel básico e intermedio, Computación Básica y fundamentos digitales. Además, con el objetivo de acercar a las infancias al uso responsable y creativo de la tecnología, a el 4 de febrero inician los talleres dirigidos a menores de 12 años, enfocados en animación en Blender, manejo de la nube, Arduino y electrónica básica.

