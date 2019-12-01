Inicia taller de activación física para adultos mayores en el UNAM Centro Cultural Morelia

Inicia taller de activación física para adultos mayores en el UNAM Centro Cultural Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 20:51:08
Morelia, Michoacán, a 21 de febrero de 2026.- Con una participación entusiasta, dio inicio el taller “Activación física para adultos mayores”, como parte del nuevo proyecto Cantera Puma. Programa artístico y deportivo para adultos mayores, impulsado por el UNAM Centro Cultural Morelia.

Este taller tiene como objetivo fomentar el bienestar físico, la movilidad y la convivencia entre personas adultas mayores, a través de sesiones diseñadas para promover una vida activa y saludable en un entorno seguro.

Las actividades de activación física se realizan en horario matutino dentro de las instalaciones del recinto cultural, ampliando la oferta de programas enfocados al cuidado integral y la participación comunitaria de este sector de la población.

El proyecto Cantera Puma busca consolidarse como un espacio de desarrollo artístico y deportivo para adultos mayores en la ciudad de Morelia.

Noventa Grados
