Inicia primera temporada de exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro

Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- Con las muestras “Destino/Osud”, colectiva de artistas eslovacos, “Primera Alquimia”, de Claire Becker, y “Acid Candy”, de Joselyn Ramos, el próximo viernes se inaugura la primera temporada de exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ), espacio que hoy se concibe no sólo como un recinto expositivo, sino como un punto de encuentro, de diálogo y de construcción colectiva.

En conferencia de prensa, la directora del MACQ, Sara de los Cobos, expresó que las tres exposiciones reflejan la visión del museo como espacio activo, abierto y cercano, que dialoga con su entorno y que invita a las y los queretanos a apropiarse de esos sitios, al actuar como recinto que escucha, que genera preguntas y que fomenta el respeto, la diversidad y la convivencia a través del arte contemporáneo.

Respecto a la exposición “Destino / Osud”, su coordinador, Braňo Zurko, explicó que se trata de un proyecto de colaboración internacional que demuestra cómo el arte tiende puentes entre culturas, fortaleciendo el entendimiento mutuo y el intercambio creativo entre instituciones, curadurías y artistas de distintos contextos.

El objetivo es promover el arte eslovaco en el mundo, fomentar el diálogo intercultural y reflexionar sobre diversas experiencias de vida exploradas por 21 artistas, cuyos lenguajes abarcan la pintura, el grabado, el arte objeto, el video y el performance in situ.

Sobre “Primera Alquimia”, la artista francesa Claire Becker explicó que su obra trata de procesos, de transformación y de la creación como un acto compartido, donde la experimentación y el diálogo son parte fundamental del lenguaje artístico, con una selección de esculturas e instalaciones desarrolladas entre 1997 y 2026.

Becker invita a reflexionar sobre diversos temas que lejos de tener un enfoque religioso, proponen la existencia de energías complementarias entre temas como el aspecto dual del ser humano al cohabitar tanto en un cuerpo y un mundo físicos, con aquello intangible como su consciencia y su espiritualidad; la reivindicación del género femenino para erradicar prejuicios ideológicos y reconocer su potencial creador.

Y sobre “Acid Candy”, la autora propone una experiencia visual intensa y provocadora, que explora imaginarios digitales, estéticas contemporáneas y narrativas personales desde una mirada crítica y lúdica, en una exposición que dialoga con el presente, invita a la reflexión y abre un espacio de encuentro con nuevas formas de creación y expresión artística.

Joselyn Ramos ‘Jose Oscura’, explicó que su muestra consiste en una instalación que conjuga escultura textil, animación digital y documental para explorar la sexualidad como una experiencia sensorial, afectiva y contradictoria, al proponer un universo de texturas, formas y colores que invitan a la exploración desde el juego y la incomodidad.

Las muestras que podrán vistarse, con entrada libre, de martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas, son una apuesta clara por las industrias creativas, por el talento artístico y curatorial, y por los ecosistemas culturales que generan desarrollo, identidad y oportunidades para las comunidades.