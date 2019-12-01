Inicia Cuarta República presentaciones de libros en Ruta de Lectura del Plan Michoacán

Inicia Cuarta República presentaciones de libros en Ruta de Lectura del Plan Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 14:14:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Paracho, Michoacán, a 14 de marzo del 2026.- La Ruta por la Lectura del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia inició en Paracho con el propósito de llevar presentaciones de libros y entregar ejemplares sin costo para las y los lectores, realizar presentaciones artísticas y lecturas colectivas en escuelas y plazas públicas de la Meseta Purépecha. 

El arranque de esta Ruta se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica Forestal No. 148 y en el CBTIS 181, donde Cuarta República y el Plan Estatal de Fomento a la Lectura “En Michoacán Se Lee” distribuyeron libros para garantizar que niñas, niños y jóvenes ejerzan su derecho a la lectura.

Cuarta República dejó para la biblioteca de estos planteles ejemplares de Irechaeri Wap’a (El Principito en versión purépecha), Rebozos de Michoacán, el Catálogo de danzas y fiestas, y 50 años. Feria de la Guitarra de Paracho; Carlos F. Márquez, director de la editorial de gobierno, subrayó que con la lectura de esos libros pueden profundizar en el conocimiento de su cultura, y reafirmar su identidad.

En la Plaza Principal de este pueblo mágico, Juan Carlos Equihua presentó la Revista Artes de México dedicada a los Rebozos de Michoacán, mientras las maestras rebozeras Andrea Gutiérrez Gutiérrez e Hilda Gutiérrez Gutiérrez dieron una muestra de cómo se elabora el rebozo en telar de cintura.

A lo largo de la Ruta de Lectura, Cuarta República presentará en Paracho los libros Los Monstruos no existen, ¿o si? y 50 años. Feria de la Guitarra de Paracho, este sábado; en Aranza, el 15 de marzo, la revista de Artes de México dedicada a los Rebozos de Michoacán; y el 16 y 17 de marzo en Cherán presenta el Catálogo de danzas y fiestas, Muralismo en Michoacán, y La filosofía es cosa de niños.

La Ruta de Lectura es una suma de esfuerzos de las Secretarías de Cultura y de Educación del Estado, Cuarta República. Editorial de Michoacán, gobiernos municipales y el Fondo de Cultura Económica que envía el Librobus a los municipios, así como ejemplares de la colección 25 para el 25 con el propósito de que sean distribuidos sin costo entre la población y en comunidades educativas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece hijo del Vicepresidente de BBVA México en accidente automovilístico en Valle de Bravo
Iniciativa "Somos Grandes" Lanza Encuentro Presencial en Michoacán para Capacitar a Microempresarios
Hallan restos humanos en Zamora, Michoacán
Caen 4 por robo de joyería en la alcaldía Benito Juárez
Más información de la categoria
Comunidades originarias de Michoacán acusan a Vasco de Quiroga de esclavista: exigen cancelar su beatificación y ruta turística
Cateo destapa taller de camiones “monstruo” en Azcapotzalco; CDMX, punto clave en el suministro de blindados al crimen nacional 
Trump asegura que Sheinbaum no debió "haber rechazado su ayuda"
Inaugura Bedolla 5.ª edición de la K’uínchekua, en honor a las fiestas patronales de Michoacán
Comentarios