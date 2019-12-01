Inicia Cuarta República presentaciones de libros en Ruta de Lectura del Plan Michoacán

Paracho, Michoacán, a 14 de marzo del 2026.- La Ruta por la Lectura del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia inició en Paracho con el propósito de llevar presentaciones de libros y entregar ejemplares sin costo para las y los lectores, realizar presentaciones artísticas y lecturas colectivas en escuelas y plazas públicas de la Meseta Purépecha.

El arranque de esta Ruta se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica Forestal No. 148 y en el CBTIS 181, donde Cuarta República y el Plan Estatal de Fomento a la Lectura “En Michoacán Se Lee” distribuyeron libros para garantizar que niñas, niños y jóvenes ejerzan su derecho a la lectura.

Cuarta República dejó para la biblioteca de estos planteles ejemplares de Irechaeri Wap’a (El Principito en versión purépecha), Rebozos de Michoacán, el Catálogo de danzas y fiestas, y 50 años. Feria de la Guitarra de Paracho; Carlos F. Márquez, director de la editorial de gobierno, subrayó que con la lectura de esos libros pueden profundizar en el conocimiento de su cultura, y reafirmar su identidad.

En la Plaza Principal de este pueblo mágico, Juan Carlos Equihua presentó la Revista Artes de México dedicada a los Rebozos de Michoacán, mientras las maestras rebozeras Andrea Gutiérrez Gutiérrez e Hilda Gutiérrez Gutiérrez dieron una muestra de cómo se elabora el rebozo en telar de cintura.

A lo largo de la Ruta de Lectura, Cuarta República presentará en Paracho los libros Los Monstruos no existen, ¿o si? y 50 años. Feria de la Guitarra de Paracho, este sábado; en Aranza, el 15 de marzo, la revista de Artes de México dedicada a los Rebozos de Michoacán; y el 16 y 17 de marzo en Cherán presenta el Catálogo de danzas y fiestas, Muralismo en Michoacán, y La filosofía es cosa de niños.

La Ruta de Lectura es una suma de esfuerzos de las Secretarías de Cultura y de Educación del Estado, Cuarta República. Editorial de Michoacán, gobiernos municipales y el Fondo de Cultura Económica que envía el Librobus a los municipios, así como ejemplares de la colección 25 para el 25 con el propósito de que sean distribuidos sin costo entre la población y en comunidades educativas.