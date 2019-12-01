Inaugura SeCultura la Semana del Cine de la Comisión Fílmica de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:30:58

Morelia, Michoacán; 10 de marzo de 2026.- La administración que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) inauguró la Semana del Cine de la Comisión Fílmica de Morelia, un encuentro que reúne a especialistas, cineastas, estudiantes y representantes del sector audiovisual.

La titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, fue la encargada de inaugurar este encuentro y reiterar el compromiso del Gobierno Municipal con la formación de nuevas generaciones de creadoras y creadores, así como con el desarrollo de la industria audiovisual en la capital michoacana.

“Desde el Gobierno de Morelia tenemos claro que el cine es una herramienta de desarrollo cultural y creativo. Por ello trabajamos para impulsar el talento local y seguir posicionando a nuestra ciudad como uno de los mejores destinos de filmaciones en el país”, expresó Chávez Alcaraz.

La inauguración se realizó con la proyección de la película “No nos moverán”, contando con la presencia de la reconocida actriz Luisa Huertas y del director Pierre Saint Martin, quienes señalaron que la semana del cine viene a enriquecer la vida cultural de la ciudad, con actividades que son para el público general y que permite encuentros entre personalidades con trayectoria y futuros talentos.

En la ceremonia también estuvieron presentes Alejandro Sosa, director de la Comisión Fílmica de Morelia; así como de los consejeros honorarios Miguel Mier y Juan Pablo Arroyo.

La Semana del Cine contempla 15 actividades, entre charlas, talleres, proyecciones especiales y espacios de convivencia para la comunidad cinematográfica. En esta edición participan 12 invitados especiales nacionales e internacionales, además de contar con ocho programas dedicados al cine moreliano con la presencia de talento local.

El programa incluye una premiere, una función especial por el 20 aniversario de “El Violín”, tres largometrajes con la presencia de su director y talento creativo, un taller especializado, cuatro charlas con directores y un encuentro para la comunidad del sector audiovisual.

El programa completo se encuentra en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Morelia y de la Comisión Fílmica de Morelia, así como en cultura.morelia.gob.mx