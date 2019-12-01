Inaugura López Birlain la 11ª temporada de exposiciones de la Galería Libertad en QuerétarO

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 07:24:13

Querétaro, Querétaro, 27 de octubre del 2025.- Con las muestras El gato huimilpense, del pintor Leonel Fonseca, y México Street Photo Fest 2025, en la que participan 247 artistas de la lente, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, inauguró la décimo primera temporada de exposiciones de la Galería Libertad en la ciudad de Querétaro.

“Desde la Secretaría de Cultura, reafirmamos nuestra convicción de que el arte es una herramienta poderosa para construir cultura de paz, fortalecer el tejido social y generar vínculos entre las personas y sus comunidades”, aseguró.

Sostuvo que Leonel Fonseca, originario del municipio de Huimilpan, forma parte del Registro Artístico Queretano y su obra es ejemplo de cómo el talento local abre puertas, trasciende fronteras y recuerda que el arte se fortalece cuando se crean puentes y colaboraciones.

Destacar que se trata de la primera muestra individual de Fonseca en un museo institucional, en la que reúne 15 piezas, entre pinturas costumbristas y grabados, obra llena de referencias autobiograficas y elementos del imaginario de su lugar de origen.

López Birlain afirmó que la Galería Libertad se ha convertido en un espacio plural, en donde se promueve el diálogo, la reflexión y el encuentro a través del arte, y ahora abre sus puertas al festival de fotografía de calle más importante de Latinoamérica.

Esta vez el México Street Photo Fest 2025 reúne miradas de todo el mundo a efecto de que las y los asistentes observen la vida urbana desde su esencia: los momentos fugaces, las historias cotidianas y la belleza que habita en lo espontáneo, abundó.

La muestra se divide en seis apartados: Strange Happenings, Through Her Eyes, SONY Alpha: MXSPF Constest 2025, 100 year 100 women, Ciudades invisibles por Fülle Galería y Sony Awards 2025 edición Latinoamérica; seis temáticas y múltiples formas de ver la vida de la calle a través de la lente y el enfoque de cada uno y cada una de las y los artistas participantes.

Las obras del el México Street Photo Fest 2025 y de “El gato huimilpense” podrán visitarse hasta el 23 de noviembre, con entrada libre; la Galería Libertad se ubica en el número 56 del Andador Libertad, en el Centro Histórico de la capital queretana.