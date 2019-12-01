Inaugura la FPMC la exposición “Se Buscan Guadalupes” del artista Ryuichi Yahagi en Cozumel, Quintana Roo

Cozumel, Quintana Roo, 12 de diciembre de 2025 .- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) inauguró la exposición de fotografía contemporánea “Se Buscan Guadalupes”, del artista japonés Ryuichi Yahagi. La muestra celebra el peso cultural y social del nombre Guadalupe, convertido a lo largo de generaciones en un referente identitario profundamente ligado a la historia y espiritualidad del país.

Durante la velada cultural, encabezada por la directora del Museo de la Isla, Isela Carrillo Cupul, se destacó que el proyecto supera ya 950 retratos de personas llamadas Guadalupe en distintas regiones de México, incluidos 94 cozumeleñas y cozumeleños que atendieron la convocatoria local.

La comunidad isleña se sumó con entusiasmo a esta iniciativa que Ryuichi Yahagi ha desarrollado durante 17 años como una investigación visual y antropológica sobre la presencia del nombre en la vida cotidiana, su simbolismo y su vínculo directo con la figura guadalupana, parte esencial de la cultura mexicana.

En representación de la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, Carrillo Cupul entregó un reconocimiento al artista, recordando que esta es su segunda exhibición en el centro museográfico, tras presentar en 2008 la colección “Colores entre el Cielo y la Tierra”.

Acompañada por el consejero de la FPMC, Alejandro Queb Franco y la museógrafa Satoko Kitamura, destacó la importancia de que Cozumel forme parte de un archivo vivo que continúa creciendo y que refleja la profunda conexión de México con su identidad guadalupana.

Ryuichi Yahagi agradeció especialmente a las personas de Cozumel, de distintas edades, que atendieron la convocatoria de la FPMC y participaron en las sesiones fotográficas, indicando que sus retratos ya forman parte de la colección del proyecto, la cual continuará recorriendo México y otros países, enriqueciendo su acervo visual y antropológico.

Finalmente, el fotógrafo japonés reconoció el papel del Museo de la Isla como un espacio que impulsa el arte contemporáneo y brinda oportunidades a artistas nacionales e internacionales para presentar sus proyectos ante públicos locales, nacionales e internacionales, fortaleciendo así la oferta cultural del destino.